Как оформить инвалидность?

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Если у человека имеется стойкое расстройство функций организма, которое возникло в результате заболевания или травмы, он может пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ). Прежде всего гражданину необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к своему лечащему врачу для оформления направления на МСЭ. При наличии оснований врач назначит прохождение необходимых обследований, осмотр узких специалистов. Если пациент не может самостоятельно посетить поликлинику, специалисты придут к нему на дом.

После того как врачебная комиссия медицинской организации сформировала направление, гражданин должен подписать согласие на направление на МСЭ. В нем указывается предпочтительная форма прохождения экспертизы: очная, с личным посещением бюро, или заочная, на основании медицинских документов. Также указывается способ получения уведомлений и документов: в личном кабинете на портале «Госуслуги», лично в учреждении МСЭ или почтой. После поступления направления в бюро МСЭ экспертиза проводится в течение 30 рабочих дней. По ее результатам специалисты бюро принимают решение о признании гражданина инвалидом либо непризнании. В случае признания инвалидом взрослым устанавливается I, II или III группа, детям - категория «ребенок-инвалид». Обязательной является разработка индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, где указываются все необходимые инвалиду технические средства и реабилитационные мероприятия. Гражданину выдается на руки справка об установлении инвалидности. Данные о проведенной экспертизе автоматически выгружаются в Федеральный реестр инвалидов и Социальный фонд Российской Федерации.

Если у вас возникли вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой, вы можете:

• обратиться по телефону Единого контакт-центра: 8-800-10000-01;

• направить письмо по почтовому адресу ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20;

• направить обращение на сайте www.54.gbmse.ru.