Линия электропередачи загорелась под Новосибирском. Фото: стоп-кадр. // "Новосибирск с огоньком".

В Новосибирской области в поселке Озерный загорелась ЛЭП. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, произошло ЧП 20 июня на Снежной улице.

– Электричество отключили на плановые работы, но по окончанию работ что-то пошло не так, – написали сибиряки в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Очевидцы добавили, что электричества так и не появилось. Они вызвали на место МЧС.

Судя по кадрам с места ЧП, на ЛЭП вспыхнуло сильное пламя. Очевидец, снявший пожар на видео, переживал, что огонь перекинется на ближайшие дома.

– Может на коттеджи перейти, – говорит автор видео.

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