В Новосибирской области из-за ковида больным стационара запретили встречаться с родственниками

Стационар больницы закрыли для посещения. Фото: мэрия Искитима.

Из-за ковида в стационаре Искитимской ЦГБ запретили навещать больных. Об этом сообщили в городской администрации.

– Свидания с родственниками приостановлены из-за нескольких случаев заболевания ковидом среди пациентов стационаров. Все случаи заносные, так как при поступлении на лечение каждому больному измеряют температуру тела и делают экспресс-тест на ковид, – сообщили в мэрии Искитима.

Как рассказал заместитель главного врача Искитимской ЦГБ по медицинской части Денис Ерзылёв, в медорганизациях региона продолжают действовать меры по недопущению распространения ковида. Персонал по-прежнему носит маски, дезинфицирует помещения и обеззараживает воздух (приказ минздрава НСО № 1502 от 13.06.2023 «О соблюдении противоэпидемических мероприятий»).

– Ковид никуда не исчез, – прокомментировал Денис Юрьевич. – Сегодня амбулаторно лечатся восемь жителей. Болезнь протекает в легкой форме и скрывается под симптомами ОРВИ.

В мэрии также уточнили, что, если при поступлении в стационар, у больного обнаруживают коронавирус, то его направляют в ковидный госпиталь в Бердск – в Искитиме таковых сегодня нет, только отдельный бокс в реанимации городской больницы, но и то лишь на экстренный случай.

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