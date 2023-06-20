Пассажир поезда, следующего через Новосибирск, устроил в купе кровавую резню

Мужчина набросился с ножом на попутчиков в поезде. Фото: Лилия Шлеёва.

Пассажир поезда «Барнаул – Адлер», который проходит через Новосибирск, устроил в купе кровавую резню. Инцидент произошел в ночь на 20 июня, сообщил телеграм-канал Mash Siberia.

- Состав находился недалеко от города Канаш, что в Чувашии. Мужчина спрыгнул с верхней полки и принялся бить ножом спящих попутчиков, - сообщает издание.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что две нижние полки, откидной столик, двери и часть стены вагона залиты кровью. Одному из пострадавших перерезали горло, второго ранили в голову. Нападавшего скрутили пассажиры из других купе.

В Ижевске раненых пассажиров передали врачам скорой - сейчас врачи борются за их жизни: состояние у обоих тяжелое. Нападавшего забрали полицейские. О его личности и мотивах поступка не сообщается.

В правоохранительных органах и на Горьковской железной дороги комментировать происходящее отказались. В Следственном комитете КП-Новосибирск сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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