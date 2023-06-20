Жительница Новосибирска купила породистого мейн-куна с букетом болезней

Принц - самый ласковый. Фото: Софьи Добелевой.

Жительница Новосибирска Софья Добелева купила на известной интернет-барахолке котенка породы мейн-кун. В описании было указано, что малышу 2,5 месяца, ко всему приучен, ласков и социализирован.

– 17 июня я купила рыжего котенка за 6 000 рублей, мальчика с грустными глазами. Документы родителей, если их можно так назвать, мне показали: они были похожи на простые грамоты, на которых были написаны имена, порода и окрас котов. Сертификатов о прививках не было, сказали, что их не делали. Также посоветовали обработать кота от блох, потому что «ну они ходят где то, мало ли что», – рассказала КП-Новосибирск Софья.

Усатое счастье девушка забирала из частного дома, который, с ее слов, был очень похож на дачу. По приезде домой у нового питомца, которого назвали Принцем, обнаружилось большое количество блох и грязь в одном из ушей. После обработки запах из уха только усилился.

В ветклинике хозяйке Принца сообщили, что котенку не 2,5 месяца, а 4, у него запущенный гнойный отит, цистит, а также вывихи локтей и смещение правой лапы в сторону. Продавец, с которой Софье удалось связаться после обследования, сказала, что она в шоке: «У нас всегда все хорошо было. Не спорю, блохи были. Они и нас на улицу ходили. Но откуда у него проблемы с ногами и ушами – даже не знаю».

– Нам выписали уколы антибиотиками. Мы каждый день ездим в клинику. Отит и цистит вылечим, а с лапами – он уже привык так жить, освоился, в будущем, конечно, можно прооперировать, – сообщила Софья. – Этого котенка я купила намеренно: хотела еще одну любимку.

Принц стал третьим питомцем девушки. У нее уже живет два котика: трехгодовалый сиамец Ричард и черный малыш мейн-куна Винсент. Их она тоже купили по объявлению в интернете, но без вышеописанных проблем. Кстати, нового жильца кошки встретили благосклонно.

Винсент и Ричард. Фото: Софьи Добелевой.

– У меня нет цели разжечь огонь массовой ненависти, – призналась девушка. – Я хочу придать огласке эту историю, чтобы люди внимательнее относились к выбору питомца, и чтобы эти «заводчики» перестали продавать больных животных. Отдавать Принца обратно я не собираюсь: уверена, что бывшие хозяева его или усыпят, или помоют и продадут как здорового.

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