В Новосибирске дополнительные автобусы к парку «Арена» запустят накануне Дня города 2023

Публикуем все маршруты 25 июня. Фото: Мария ЛЕНЦ

К 130-летнему юбилею Новосибирска в городе запустят дополнительный общественный транспорт, который развезет горожан после всех торжеств. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в мэрии города.

Основные события пройдут 25 июня. В 22:00 в этот день горожан будут ждать автобусы на остановке метро «Речной вокзал». Автобус №8 поедет до Цветного проезда, а №36 — в Академгородок. Со «Студенческой» в 22:50 до «Чемского бора» поедет автобус №45.

Ниже публикуем полное расписание дополнительного транспорта, который будет работать в других районах Новосибирска.

ДРУГИЕ АВТОБУСЫ НА ДЕНЬ ГОРОДА

В 21:00 с Речной вокзала поедут: № 9 — Речной вокзал - Юго-Западный ж/м; № 13 — Речной вокзал - Ключ-Камышенское плато; № 21 — Речной вокзал - УМ-3; № 54 — Речной вокзал - ул. Твардовского.

С остановки «Дом Ленина» в 22 часа: № 18 — Дом Ленина - Ключ-Камышенское плато; № 97 — Дом Ленина - Цветущая Плющиха.

С этой же остановки будут отправляться троллейбусы: № 7 — Дом Ленина - Станиславский ж/м; № 8 — Дом Ленина - Затулинский ж/м; № 10 — Дом Ленина - Сад им. Дзержинского.

На пересечении ул. Фрунзе и Красного проспекта в 22 часа горожан будет ждать автобус № 95, который поедет в направлении остановочного пункта «Цветущая Плющиха».

Будут ходить и троллейбусы:

№ 5 - в направлении остановочного пункта «Городской аэропорт»; № 13 - в направлении ОП «ул. Учительская»; № 36 - в направлении ОП «ул. Лазурная».

На пересечении ул. Гоголя и Красного проспекта в 21.30 горожан будет ждать троллейбус № 23, на котором можно будет уехать до остановки «Сад им. Дзержинского».

С площади Калинина в 22.50 отправятся автобусы: № 14 — Пл. им. Калинина - пос. Северный; № 15 — Пл. им. Калинина - Микрорайон «Стрижи»; № 27 — Пл. им. Калинина - Северное кладбище; № 30 — Пл. им. Калинина - Цветущая Плющиха; № 34 — Пл. им. Калинина - ул. Тюленина.

С вокзала Новосибирск-Главный в 22.50 поедут автобусы: № 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» - пос. Северный; № 96 — Вокзал «Новосибирск-Главный» - Цветущая Плющиха; № 96 — Вокзал «Новосибирск-Главный» - ул. С. Кожевникова.

С площади Маркса в 22.50 будут отправляться автобусы: № 16 — М. «Площадь Маркса» - Затон; № 29 — М. «Площадь Маркса» - Юго-Западный ж/м; № 29 — М. «Площадь Маркса» - ул. Александра Чистякова; № 43 — М. «Площадь Маркса» - Белые росы; № 57 — М. «Площадь Маркса» - Микрорайон «Чистая Слобода»; № 57 — М. «Площадь Маркса» - ул. Александра Чистякова.

А также троллейбусы: № 7 — М. «Площадь Маркса» - Станиславский ж/м; № 29 — М. «Площадь Маркса» - Северо-Чемской ж/м.

С остановки «Магазин «Кристалл» в 22.50 два автобуса: № 60 — Магазин «Кристалл» - Затулинский ж/м; № 60 — Магазин «Кристалл» - ул. Дюканова.

С остановки «М. «Студенческая» в 22.50 автобусы: № 45 до Чемского бора и № 68 до Матвеевки.

С остановки «ул. Восход» в 22.30 троллейбусы: № 7 — ул. Восход - Станиславский ж/м; № 7 — ул. Восход - ул. Лазурная.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber