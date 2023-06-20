Путин наградил орденами и медалями 16 врачей и медицинских ученых Новосибирской области

Медработников НСО наградили по указу Владимира Путина. Фото: http://sfo.gov.ru/.
Президент России Владимир Путин наградил медицинских сотрудников Новосибирской области — ученых и врачей. Информация об этом появилась на Официальном сайте полномочного представителя Президента России в СФО.
— Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 14 июня жители регионов Сибирского федерального округа отмечены государственными наградами и почетными званиями за значительный вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу, — отметили в публикации.
Так, сибиряков награждали Орденами Пирогова и медалями: ордена «За заслуги перед Отечеством» и Луки Крымского. Также трудолюбивых работников региона отмечали почетными званиями: «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
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