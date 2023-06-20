«Отдых испорчен»: жительница Новосибирска получила ожоги руки и ноги на базе отдыха

Сибирячка получила ожоги руки и ноги в бане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Новосибирска пострадала во время нахождения на одной из баз отдыха. Женщина поскользнулась в бане и упала, получив ожоги руки и ноги. Коллега пострадавшей уверена – на объекте есть проблемы с соблюдением правил безопасности.

Негативный отзыв появился на «Флампе». Оказалось, что новосибирцы сняли коттедж и отдыхали там большой компанией. В процессе они выявили ряд недостатков.

По словам коллеги пострадавшей, лестницу в доме сделали очень крутой. Можно было споткнуться и улететь лицом вниз. Еще один неприятный сюрприз ждал отдыхающих в бане.

− В бане очень скользкий пол, печь стоит посередине и ничем не огорожена. Коллега слезала с полога и упала, очень серьезно обожгла руку и ногу. Отдых испорчен, − пожаловалась сибирячка.

Также, по ее словам, хозяева коттеджа попытались взыскать с отдыхающих 20 тысяч рублей штрафа за пропавшие бокалы, сковородку и ложки. В итоге бокалы и сковородку нашли, их никто не крал.

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