Новосибирские хирурги прооперировали годовалого мальчика с аномально большим пальцем. Фото: ННИИТО.
В ННИИТО прооперировали годовалого мальчика из Кузбасса. У малыша был аномально большой палец из-за врожденной аномалии развития. То, что пальчик сросшийся, состоит из двух фаланг, ребенку диагностировали при рождении. Когда ему исполнился годик, мама малыша обратилась в ННИИТО на консультацию. А врачи почти сразу вызвали кроху на операцию.
– По словам мамы, беспокоил как косметический дефект, так и сложности в развитии функций правой кисти — мальчику было трудно брать игрушки, и он стал больше пользоваться левой рукой, – рассказали в пресс-службе медучреждения.
Известно, что у мальчика редкая врожденная аномалия развития – лучевая полидактилия. Она встречается у 1 на 10 тысяч новорожденных. Таких деток лечат не в первый раз лечат в ННИИТО.
– У нашего пациента была сверхкомплектная дистальная фаланга большого пальца. Это не эксклюзивный, но достаточно редкий случай. Кроме того, на самой операции мы обратили внимание на аномальное развития сухожилий — проще говоря, сухожилие сгибателя пальца крепилось к нормальной фаланге, а разгибателя — к добавочной фаланге, –объяснил врач травматолог-ортопед отделения детской и подростковой ортопедии и вертебрологии Фёдор Прокаев.
По словам врача, операция прошла успешно. Палец, конечно, отличается от нормы. Однако теперь близок к ней. Ребенок сможет им полноценно пользоваться.
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