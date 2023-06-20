НГПУ улучшил показатели среди педвузов страны по версии рейтинга группы «Интерфакс»

Лабораторные занятия для учеников психолого-педагогических классов. Фото: Пресс-центр НГПУ

НГПУ занял 159 - 161-е место в общем перечне и поднялся на 7-е место среди вузов, находящихся в ведомстве Министерства просвещения Российской Федерации.

В рамках исследования проведена оценка деятельности 368 университетов России, это на 10 вузов больше, чем в прошлом году. В рейтинг включены все ведущие университеты страны: 28 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 32 опорных, а также 98 университетов, участвующих в программе «Приоритет-2030». Кроме того, оценена деятельность 7 негосударственных университетов.

Работа с 3D-принтером на базе технопарка универсальных педагогических компетенций. Фото: Пресс-центр НГПУ

Работа университетов оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд. В 2023 году у НГПУ улучшились позиции по параметрам «Сотрудничество» (с 171 - 173-го на 131 - 133-е место), «Исследования» (с 246 - 247-го на 161 - 164-е место) и «Бренд» (с 120 - 124-го на 103-е место). Это позволило университету подняться с 8-го на 7-е место среди педагогических вузов страны.

- Результаты ежегодного исследования деятельности российских университетов свидетельствуют об их стабильном и планомерном развитии в условиях серьезных трансформаций и необходимых преобразований. Современные вузы находят новые пути для сохранения конкурентоспособности и каналы для коммуникаций между академическим сообществом, массовыми аудиториями и бизнесом. Независимая экспертиза важнейших функциональных направлений работы вузов также позволяет увидеть те возможности и точки роста, которые помогут им усилить свои позиции на рынке образования, стать более востребованными среди абитуриентов, индустриальных партнеров и работодателей, - отметил первый заместитель генерального директора агентства «Интерфакс» Алексей Горшков.

Выступление на конференции по филологии. Фото: Пресс-центр НГПУ

Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, представленных университетами, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих веб-сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».