Новосибирцы наблюдают за птенцами сапсана в режиме онлайн

За птенцами можно наблюдать круглые сутки. Фото: скриншот nestbox.live.

Жители Новосибирска и других регионов вновь наблюдают в режиме онлайн за ростом и развитием птенцов сапсана. Четыре малыша появились на свет в гнезде. Оно находится на крыше многоэтажки на Шлюзе, куда их родители вот уже шесть лет ежегодно прилетают, чтобы вывести потомство.

За семьей самой быстрой птицы в режиме нон-стоп наблюдают орнитологи и все желающие. Камеры установлены внутри и снаружи гнездового ящика. Его специально для этой пары поставили на крыше два года назад. При этом точный адрес многоэтажки не сообщается, чтобы люди не нарушали спокойствие птиц.

Уточним, данный вид сокола может развивать скорость свыше 322 км в час. В настоящее время он занесен в Красную книгу России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber