С 24 июня в Новосибирске изменят расписание 18 электричек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В компании «Экспресс-пригород» заявили о временных изменениях расписания электричек. Новое расписание будет работать с 24 июня по 3 июля.

— Изменения связаны с ремонтом пути. Корректировка во времени следования составит от 1 минуты до 1 часа 32 минут. Изменения коснутся 18 пригородных поездов, курсирующих в направлении станции Сокур через станцию Инскую по маршрутам: Новосибирск – Сокур, Новосибирск – Жеребцово, Издревая – Новосибирск. В том числе 8 пригородных поездов будут курсировать раньше действующего графика движения, — пояснили в компании.

Подробно обо всех изменениях читайте ниже.

ИЗМЕНЕННОЕ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК

В период с 24 – 25, 27 – 28, 30 июня и 1 – 2 июля: – электропоезд №6503 Новосибирск – Сокур будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 8:11 (на 30 минут раньше), прибывать на станцию Сокур в 9:47 (на 29 минут раньше).

В период с 24 июня по 3 июля: – №6520 Жеребцово – Новосибирск будет отправляться со станции Жеребцово в 5:25 (на 8 минут раньше), прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 6:46 (по расписанию); – №6522 Жеребцово – Новосибирск будет отправляться со станции Жеребцово в 6:09 (на 8 минут раньше), прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 7:33 (по расписанию); – №6504 Сокур – Новосибирск будет отправляться со станции Сокур в 10:34 (на 26 минут раньше), прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 12:33 (по расписанию); – №6506 Жеребцово – Новосибирск будет отправляться со станции Сокур в 12:22 (на 2 минуты раньше), прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 13:47 (на 11 минут позже); – №6510 Жеребцово – Новосибирск будет отправляться со станции Сокур в 15:42 (на 9 минут раньше), прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 17:23 (по расписанию); – №6524 Издревая – Новосибирск, будет отправляться со станции Издревая в 19:33 (на 51 минуту раньше), назначаются остановки на станции Иня, о.п. Камышенская,о.п. Инструментальный, ст. Новосибирск-Южный, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:18 (на 44 минуты раньше).

В период с 24 июня по 3 июля у 4 пригородных поездов отменяется курсирование на участке Жеребцово – Издревая, в том числе у одного поезда отменяются остановки: – №6512 Издревая – Новосибирск, электропоезд будет отправляться со станции Издревая в 18:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:49 (по расписанию); – №6516 Издревая – Новосибирск, электропоезд будет отправляться со станции Издревая в 20:24 (на 41 минуту раньше), со станции Инская в 20:33 (на 42 минуты раньше), отменяются остановки на станции Иня, о.п. Камышенская, о.п. Инструментальный, станции Новосибирск-Южный, отправление с о.п. Речной вокзал в 20:54 (на 46 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:02 (на 47 минут раньше); – №6511 Новосибирск – Издревая, электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 15:42 (по расписанию), прибытие на станцию Издревая в 16:26 (по расписанию); – №6515 Новосибирск – Издревая, электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 19:02 (по расписанию), прибывать на станцию Издревая в 19:46 (по расписанию). В указанный период электропоезд №6514 Жеребцово – Новосибирск будет отправляться со станции Жеребцово в 20:29 (на 1 час 25 минут позже), прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 21:49 (на 1 час 31 минуту позже).

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