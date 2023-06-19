Совкомбанк запускает социальный кредит со ставкой 1% на проведение процедуры ЭКО

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С июня 2023 года в банке можно взять целевой кредит для проведения медицинских услуг по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Продукт создан специально для семей, планирующих рождение детей с помощью ЭКО. Заемщиком и созаемщиком по кредитному договору могут выступать только супруги, находящиеся в официальном браке.

Кредит можно оформить на срок до 3 лет на сумму от 150 000 до 400 000 рублей. Процентная ставка на всем сроке кредитования составит всего 1% годовых.

Для заключения кредитного договора понадобится паспорт гражданина РФ, второй документ на выбор, свидетельство о браке и договор с медицинской организацией на оказание услуги ЭКО.

- Мы планируем активно развивать розничные продукты, помогающие в решении важных жизненных задач. Первый такой целевой кредит - для всех семей, которые хотят завести детей с помощью метода ЭКО. Надеемся, что кредитование по максимально низкой ставке, всего 1% годовых на всем сроке кредита, поможет многим супругам воплотить мечту о большой семье, - комментирует управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

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