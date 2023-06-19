В городе Оби задерживается строительство экопарка

Андрей Травников. Правительство НСО.

В городе Оби Новосибирской области так и не стартовало строительство экопарка, который реализуется по нацпроекту. Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания 19 июня напомнил главе города Павлу Буковинину, что работы нужно выполнять в срок.

– Павел Витальевич, вы не подведете область? Беспокоит, что скоро конец июня, а у вас до сих пор контракта на работы нет, – отметил глава региона.

– До 10 июля пройдем экспертизу и войдем в процедуру заключения контракта. Оставшегося времени до конца года, на наш взгляд, достаточно для выполнения, как минимум первого этапа. Но будем стараться завершать, – ответил Буковинин.

Губернатор засомневался, что за 2-2,5 месяца успеют сделать все работы, на что глава Оби заверил, что «те виды и объемы работ, которые проектом предусмотрены, вполне реально выполнить за эти сроки». Под конец диалога Андрей Травников подчеркнул, что нужно быть очень внимательными к данному проекту, чтобы он «из красивого ожидания не превратился в разочарование» для местных властей и жителей.

Уточним, экопарк «Обской» благоустраивают на территории заброшенного Козловского озера в городе Оби. Он стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Экопарк будут создавать в течение 2023 и 2024 годов, сообщили в пресс-службе правительства НСО.

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