«Выбил нож и повалил на землю»: сосед скрутил убийцу во дворе собственного дома под Новосибирском

Убийца выбежал во двор, где его задержал сосед. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский областной суд утвердил приговор 45-летнему жителю Болотного за убийство соседа. Трагедия произошла вечером 1 августа 2022 года на веранде дома по улице Московская.

По данным следствия, подсудимый распивал спиртное с соседом, который жил с ним около месяца. Вспыхнула ссора, и подсудимый ударил потерпевшего в грудь ножом, которым открывал банку с консервами. Затем повалил собутыльника на спину и нанес еще один удар. Смерть потерпевшего наступила на месте. Подсудимый испугался и попытался убежать.

- Хозяин дома ремонтировал автомобиль, когда увидел подсудимого во дворе с ножом в руках, на ноже и рубашке заметил следы крови. Мужчина выбил у подсудимого нож и повалил на землю. До приезда полиции не выпускал подсудимого из ограды, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Олеся Верес.

Свидетели рассказали, что подсудимый с потерпевшим были знакомы 6 лет, вместе работали. Подсудимый признал вину, написал явку с повинной. Ранее был судим за кражу и угрозу убийством.

- Болотнинский районный суд назначил подсудимому 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Новосибирский областной суд отказал в апелляционной жалобе осужденного, приговор вступил в законную силу, – сообщили КП-Новосибирск в апелляционном отделе прокуратуры Новосибирской области.

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