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НовостиПроисшествия20 июня 2023 2:16

«Выбил нож и повалил на землю»: сосед скрутил убийцу во дворе собственного дома под Новосибирском

Сосед скрутил убийцу во дворе собственного дома под Новосибирском
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Убийца выбежал во двор, где его задержал сосед.

Убийца выбежал во двор, где его задержал сосед.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский областной суд утвердил приговор 45-летнему жителю Болотного за убийство соседа. Трагедия произошла вечером 1 августа 2022 года на веранде дома по улице Московская.

По данным следствия, подсудимый распивал спиртное с соседом, который жил с ним около месяца. Вспыхнула ссора, и подсудимый ударил потерпевшего в грудь ножом, которым открывал банку с консервами. Затем повалил собутыльника на спину и нанес еще один удар. Смерть потерпевшего наступила на месте. Подсудимый испугался и попытался убежать.

- Хозяин дома ремонтировал автомобиль, когда увидел подсудимого во дворе с ножом в руках, на ноже и рубашке заметил следы крови. Мужчина выбил у подсудимого нож и повалил на землю. До приезда полиции не выпускал подсудимого из ограды, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Олеся Верес.

Свидетели рассказали, что подсудимый с потерпевшим были знакомы 6 лет, вместе работали. Подсудимый признал вину, написал явку с повинной. Ранее был судим за кражу и угрозу убийством.

- Болотнинский районный суд назначил подсудимому 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Новосибирский областной суд отказал в апелляционной жалобе осужденного, приговор вступил в законную силу, – сообщили КП-Новосибирск в апелляционном отделе прокуратуры Новосибирской области.

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