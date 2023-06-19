В Новосибирске двое парней напали с ножом на прохожего.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске двое парней напали на 45-летнего мужчину на улице Никитина. Произошло это ночью 14 июня. У разбойников в руках был предмет, похожий на нож. Угрожая им, они отобрали у прохожего мобильный.
– Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались 20-летний и 16-летний жители г. Новосибирска. Старший из них уже был судим за грабеж. Похищенное изъято.
Парни сознались в преступлении. На них возбудили уголовное дело за разбой и отправили в СИЗО.
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