В Новосибирске двое парней напали с ножом на прохожего. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске двое парней напали на 45-летнего мужчину на улице Никитина. Произошло это ночью 14 июня. У разбойников в руках был предмет, похожий на нож. Угрожая им, они отобрали у прохожего мобильный.

– Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались 20-летний и 16-летний жители г. Новосибирска. Старший из них уже был судим за грабеж. Похищенное изъято.

Парни сознались в преступлении. На них возбудили уголовное дело за разбой и отправили в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber