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НовостиОбщество21 июня 2023 1:21

«На лапке – кольцо для поводка»: новосибирцы нашли домашнюю утку, сбежавшую от хозяев

Новосибирцы нашли домашнюю утку, сбежавшую от хозяев
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Птица сбежала от хозяев. Фото: группа «Новости Верх-Тулы» «ВКонтакте»

Птица сбежала от хозяев. Фото: группа «Новости Верх-Тулы» «ВКонтакте»

Жители села Верх-Тула нашли сбежавшую утку на улице Большевистская. Очевидцы засняли крякающую птицу и выложили в группе «Новости Верх-Тулы» «ВКонтакте»:

- Сегодня в один из дворов на Большевистской прибилась вот такая дикая уточка. Утя не летает, крякает, на лапке бирка. Как считаете, что с ней делать? Центр помощи диким животным такими птицами не занимается, – написала очевидец.

Местные жители стали гадать – возможно, утка подсадная, сбежала от охотников. Вскоре удалось найти хозяев:

- Утка домашняя, не подсадная. У нее на лапке кольцо для отличия от других – чтобы знать, какая птица выводит утят. Жила у соседей, пролетела буквально 100 метров. Ее пока не забрали, – рассказал КП-Новосибирск местный житель Георгий.

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