Мёртвого мужчину нашли в запертой квартире на Татьяны Снежиной в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Октябрьском районе Новосибирска в дом на улице Татьяны Снежиной вызвали спасателей. Новосибирцы сообщили, что жилец одной из квартир не выходит на связь.

– Вызов поступил вечером 18 июня. Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили мужчину без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

На работу ушло чуть больше часа. Тело мужчины 1971 года рождения передали сотрудникам полиции.

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