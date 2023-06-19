Мёртвого мужчину нашли в запертой квартире на Татьяны Снежиной в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Октябрьском районе Новосибирска в дом на улице Татьяны Снежиной вызвали спасателей. Новосибирцы сообщили, что жилец одной из квартир не выходит на связь.
– Вызов поступил вечером 18 июня. Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили мужчину без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.
На работу ушло чуть больше часа. Тело мужчины 1971 года рождения передали сотрудникам полиции.
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