В Бердске установили личность мужчины, насмерть сбитого грузовым поездом

Трагедия произошла на станции Бердск. Фото: vk.com/utsibfo
Транспортные полицейские установили личность мужчины, насмерть сбитого на станции Бердск. Напомним, около 23.00 16 июня машинист грузового поезда увидел на путях человека. Он пытался перейти железную дорогу и не реагировал на сигналы поезда.
Машинст попытался затормозить, но скорость была очень высокой, и избежать столкновения не удалось. От полученных травм седовласый мужчина с бородой умер на месте ЧП.
Полиции вскоре удалось выяснить, кем был погибший мужчина: им оказался 63-летний житель Бердска.
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