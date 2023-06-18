Новосибирский полицейский на самокате сбил мальчика в Петербурге

Ребенка на скорой увезли в больницу. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В воскресенье, 18 июня, ЧП произошло в петербургском парке: новосибирский полицейский сбил ребенка. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Известно, что капитан был в отпуске, катался по парку на арендованном самокате. Когда решил проехать через фонтан, столкнулся с 8-летним мальчиком.

Удар был настолько сильным, что ребенок получил серьезные травмы: у него двойной открытый перелом челюсти, еше мальчик лишился зуба. После столкновения к ребенку подбежал его папа, потом мальчика на скорой увезли в больницу. Ему предстоит операция и длительное восстановление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber