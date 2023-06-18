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НовостиПроисшествия18 июня 2023 16:20

Под Новосибирском водитель внедорожника сбил подростка на мопеде

На месте работают сотрудники полиции
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Внедорожник сбил подростка на перекрестке.

Внедорожник сбил подростка на перекрестке.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В воскресенье, 18 июня, авария произошла в рабочем поселке Кольцово: на пересечении улицы Технопарковой и проспекта Академика Сандахчиева внедорожник сбил подростка на мопеде.

- На перекрёстке не работал светофор, мигал жёлтый свет. Мопедист по правилам должен был уступить дорогу водителю внедорожника, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Удар был такой силы, что внедорожник улетел в кювет и перевернулся. Насколько серьезные травмы получил подросток на мопеде, пока неясно. На место прибыли полиция и врачи «Скорой помощи».

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