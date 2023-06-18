Секта «Служба духовной безопасности» ищет наложниц в новосибирских храмах

Сектанты объявились в храмах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предупреждение о том, что в новосибирских храмах объявились сектанты, появилось в группе Новосибирской митрополии во «ВКонтакте».

- В храмах Новосибирска замечен руководитель секты «Служба духовной безопасности» Валерий Сутормин. Одет в подрясник. Ведёт вкрадчивые разговоры, втираясь в доверие, - предупреждает Новосибирская митрополия.

Данная секта пропагандирует следующеее:

- Оставленный женой муж может без каких-либо формальностей завести любовницу в статусе наложницы, - продолжают в митрополии. И призывают прихожан быть осторожными.

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