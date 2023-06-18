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НовостиОбщество18 июня 2023 0:00

В Новосибирске 18 июня обещают дожди, грозы и шквалистый ветер

При этом будет тепло
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске 18 июня обещают дожди, грозы и шквалистый ветер.

В Новосибирске 18 июня обещают дожди, грозы и шквалистый ветер.

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 июня в Новосибирске возможны дожди и грозы, сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. По данным метеорологов, воздух в городе прогреется до +23 градусов.

– В Новосибирске днем будет +23, возможны дожди и грозы. Порывы юго-западного ветра местами достигнут 21 метра в секунду, – предупреждают специалисты.

«Яндекс Погода» обещает дождливый день и +20 градусов днем.

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