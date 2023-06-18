В Новосибирске 18 июня обещают дожди, грозы и шквалистый ветер.
Фото: Мария ЛЕНЦ
18 июня в Новосибирске возможны дожди и грозы, сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. По данным метеорологов, воздух в городе прогреется до +23 градусов.
– В Новосибирске днем будет +23, возможны дожди и грозы. Порывы юго-западного ветра местами достигнут 21 метра в секунду, – предупреждают специалисты.
«Яндекс Погода» обещает дождливый день и +20 градусов днем.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер