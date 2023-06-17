Новосибирец, получивший ранение на СВО, рассказал о своем спасении

Мужчина уверен, ему помогла молитва и вера в . Фото: "Царьград Новосибирск".

Житель Новосибирска, получивший ранение в зоне спецоперации, рассказал о своем спасении. Мужчина уверен, что выжить ему помогли вера в Бога и молитва. Сейчас он восстанавливается. После чего хочет вернуться в свое подразделение, в котором его ждут.

Сибиряк после ранения, которое получил в сентябре прошлого года, проходит реабилитацию в одной из частных клиник города. Он поделился, что в зоне спецоперации находился с первых дней. Новосибирец участвовал в боях на разных направлениях, рассказал он «Царьград Новосибирск».

Ранение сибиряк получил 30 сентября. В ту ночь их подразделение выводили с позиции. Машина, в которой находился боец, проехала две линии минных заграждений. На третьей подорвалась.

Мужчина поделился, что молился перед выездом. Он уверен, это помогло ему выжить. Он просил Ангела оградить его от беды. Также новосибирец носит нательный крест. Его мужчине подарил знакомый священник. По словам новосибирца, нательный крестик защищает его.

– Крест уже настолько старый и потёртый, что я покрыл его лаком, чтобы сохранить, берегу его. Считают, что без него бы погиб осенью. Бог сказал словно стоп, — рассказал мужчина.

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