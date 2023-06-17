Сварщик из Новосибирской области Николай Титов погиб на спецоперации. Фото: администрация Искитимского района.
В Искитимском районе Новосибирской области простились с Николаем Титовым. Известно, что в зону спецоперации он отправился в январе 2023 года. Погиб сибиряк в феврале 2023. Об этом рассказали в администрации Искитимского района.
В администрации рассказали, что родился Николай в мае 1998 года. Он окончил Чернореченский монтажный техникум по специальности сварщик. Коллеги говорили о нем, что Николай мастер на все руки. Парень работал на ЖБИ-5.
– Общительный, открытый, с прекрасным чувством юмора – общее мнение о нём друзей Николая, – говорится на сайте администрации.
Похоронили бойца на военном кладбище в Искитиме.
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