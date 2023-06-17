«Схватился за сердце, за голову…»: жительница Новосибирска спасла подростка, которому стало плохо в электричке

Жительница Новосибирска спасла подростка, которому стало плохо в электричке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Новосибирска спасла подростка, которому стало плохо в электричке. Произошел инцидент в пригородном поезде по маршруту «Новосибирск-Искитим» 16 июня.

– Ехали вчера на дачу. Электричка была забита. Напротив нас сидели ребятишки. Один из мальчиков стал говорить, что ему плохо. Сначала я подумала, что он шутит. Кто-то дал ему таблетку от давления. Хотя такой сильный препарат давать было нельзя. Я поняла, что мальчик говорит серьезно. Он стал за сердце хвататься, за голову… Я позвонила знакомому врачу. Он рекомендовал уложить мальчика, задрать ему ноги и поливать голову водой, – рассказала КП-Новосибирск Вероника*, – Все люди откликнулись, стали делиться холодной водой. Я положила руку ему на грудь, у мальчика бешено колотилось сердце. Может быть, ему стало плохо из-за духоты.

По словам сибирячки, пассажиры вызвали сотрудника поезда. Вероника попросила позвонить скорую.

– Мальчика сняли с поезда, вынесли, посадили на асфальт. Насколько я знаю, парня, которому оказалось 17 лет, скорая забрала, – добавила Вероника.

Отметим, что сибирячка, которая не растерялась и помогла парню, работает журналистом в одном из новосибирских СМИ.

– Отмечу такой момент: людям нужен сигнал. Все сидят. Хотя видят, что человеку плохо, что он погибает. Но сидят, пока кто-то не начнет действовать, – поделилась Вероника. – В таких случаях не нужно ждать, необходимо быть решительнее.

*Имя собеседницы изменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber