В Новосибирске после жалоб отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита».
Фото: Иван МАКЕЕВ
Спектакля «Эйнштейн и Маргарита» не будет в Новосибирске. Он должен был пройти на сцене ДКЖ 20 июня. Однако на сайте «Кассы.ру» опубликовали информацию об отмене.
Причину, по которой спектакля не будет в Новосибирске, не озвучили. Ранее за отмену выступал новосибирский Совет отцов.
Как рассказывал КП-Новосибирск председатель организации Сергей Майоров, члены совета отправляли жалобы в прокуратуру и надзорные органы.
– В спектакле задействованы люди, которые плохо говорят о нашем Отечестве, —объяснил КП-Новосибирск Сергей Майоров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер