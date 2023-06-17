В Новосибирске после жалоб отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита». Фото: Иван МАКЕЕВ

Спектакля «Эйнштейн и Маргарита» не будет в Новосибирске. Он должен был пройти на сцене ДКЖ 20 июня. Однако на сайте «Кассы.ру» опубликовали информацию об отмене.

Причину, по которой спектакля не будет в Новосибирске, не озвучили. Ранее за отмену выступал новосибирский Совет отцов.

Как рассказывал КП-Новосибирск председатель организации Сергей Майоров, члены совета отправляли жалобы в прокуратуру и надзорные органы.

– В спектакле задействованы люди, которые плохо говорят о нашем Отечестве, —объяснил КП-Новосибирск Сергей Майоров.

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