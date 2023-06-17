Весь пол в крови: в общежитии под Новосибирском два парня избили мужчину и девушку

В общежитии под Новосибирском два парня избили мужчину и девушку. Фото: предоставлено Михаилом.

В одном из общежитий Бердска произошла драка. По словам очевидца, в подъезде дома на Вокзальной улице двое парней избили мужчину и девушку.

– Произошло это вечером 15 июня. Сначала, насколько мне известно, эти двое избили мужчину. А также забрали у него телефон. А затем напали на девушку. На входе первого этажа весь пол в крови, лежал добротный клок волос и разбитые очки, – рассказал КП-Новосибирск жилец общежития.

Известно, что на месте работали сотрудники полиции. Информацию о драке КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

– 15 июня в полицию поступило сообщение о нанесении повреждении двум людям в подъезде общежития на Вокзальной улице. Один из пострадавших изначально заявил, что нападавшие забрали у него телефон. Однако затем мобильный был обнаружен у него дома. Мужчине выдали направление на судмедэкспертизу, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе полиции.

Известно, что судмедэкспертизу после лечения пройдет и пострадавшая женщина.

В ГУ МВД добавили, что все участники конфликта установлены.

По факту ЧП проводится проверка. Она направлена на установление степени нанесенного гражданам вреда. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, добавили в полиции.

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