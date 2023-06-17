Под Новосибирском 21-летний рецидивист угнал авто у 87-летнего дедушки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Чулымском районе у 87-летнего пенсионера угнали машину. Правда после этого вернули. Вот только разбитую. Подробности раскрыли в ГУ МВД по НСО.

– 87-летний мужчина обратился в полицию. Он сообщил, что в гараже обнаружил свою машину с повреждениями и без бензина. Оказалось, что ночью в гараж к пенсионеру проник злоумышленник. Он взял автомобиль и с компанией друзей решил прокатиться. В пути повредил авто, после чего вернул его в гараж и скрылся, – уточнили в пресс-службе полиции.

Угонщика вычислили. Им оказался 21-летний ранее судимый парень. Ранее его привлекали за кражу и угон. В поселке он находился в гостях.

На молодого сибиряка возбудили уголовное дело за «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Меру пресечения ему пока не избрали.

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