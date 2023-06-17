В Новосибирске на перекрестке задымился автобус.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Новосибирска сообщили о возгорании автобуса на перекрестке. Они написали об этом в соцсети.
– На перекрёстке ул. Кубовая и Мочищенское шоссе горит автобус, – уточнили в паблике «Инцидент Новосибирск».
На кадрах, которыми поделились очевидцы видно, что автобус окутали клубы темного дыма. При этом пламени на кадрах не видно.
Судя по всему, водитель справился с ЧП самостоятельно. Так как в МЧС обращений по поводу возгорания не было:
Автобус окутал дым. Фото: "Инцидент Новосибирск".
– Заявка не поступала, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер