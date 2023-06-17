В Новосибирске на перекрестке задымился автобус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска сообщили о возгорании автобуса на перекрестке. Они написали об этом в соцсети.

– На перекрёстке ул. Кубовая и Мочищенское шоссе горит автобус, – уточнили в паблике «Инцидент Новосибирск».

На кадрах, которыми поделились очевидцы видно, что автобус окутали клубы темного дыма. При этом пламени на кадрах не видно.

Судя по всему, водитель справился с ЧП самостоятельно. Так как в МЧС обращений по поводу возгорания не было:

Автобус окутал дым. Фото: "Инцидент Новосибирск".

– Заявка не поступала, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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