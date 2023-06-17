Хирург-флеболог объяснил новосибирцам, можно ли путешествовать при тромбозе вен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, можно ли путешествовать людям, страдающим тромбозом вен. Об этом сообщил хирург-флеболог и генеральный директор медицинского центра «Кедр» Виктор Пасов. По его словам, новосибирцам, страдающим таким недугом, не противопоказаны путешествия. Для того, чтобы сократить риски тромбоза, нужно соблюдать несколько простых правил:

–Необходимо пить много воды, примерно два литра. При полете в самолете нужно много ходить по салону, долго не сидеть. Кроме того, советую надевать компрессионное белье, — цитирует NEWS.ru слова Пасова.

Медик добавил, что при тромбозе важно принимать лекарства, которые назначил лечащий врач.

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