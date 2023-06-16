На следующей неделе в Новосибирскую область придут похолодание и дожди

На следующей неделе в Новосибирск придут дожди. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во второй половине июня жителей Новосибирской области ждет много сюрпризов от небесной канцелярии. Погода будет меняться от жары к заморозкам и обратно очень быстро. Такой прогноз дают синоптики из Западно-Сибирского УГМС.

– После ночных заморозков в область идет тепло. Воздух в выходные прогреется до +19…+24 градусов, а в некоторых районах столбик термометра поднимется до +29, – говорится в сообщении. Также предупредили о дождях, грозах и штормовом ветре.

На следующей неделе погода вновь удивит: похолодает до +17…+22 градусов, где-то будет немного теплее – до +24. Ночью будет прохладно – от +7 до +12 градусов. И почти каждый день будут идти дожди. Причем не только кратковременные, но в виде затяжных ливней.

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