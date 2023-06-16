«Пытаются сбросить крылья и присосаться»: новосибирский грибник рассказал, чем опасны лосиные мухи

Мухи-кроссовки сбрасывают крылья и впиваются в кожу. Фото: предоставлено героем публикации.

Грибной сезон в Новосибирской области продолжается. На этот раз любители тихой охоты рассказали КП-Новосибирск не про «урожай», а про угрозу — лосиных мух.

— По-другому их называют «кроссовками». В этом году лично мне еще не встречались — они чуть позже появляются, в июле и августе. Водятся в основном в сосновом бору. Похожи на клещей, но у них лапок парных меньше, — рассказал КП-Новосибирск опытный грибник Константнин Зеленцов.

По словам сибиряка, оводы кусаются сильнее, чем так называемые мухи-кроссовки. Однако последние атакуют пугающе: «Они стараются в волосы залезть, потом скидывают крылья и пытаются присосаться в кожу» — рассказывает грибник.

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