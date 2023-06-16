Певец Митя Фомин высадил дерево в новосибирском Дендропарке

Уроженец Новосибирска Митя Фомин посетил Дендропарк и высадил там дерево. Фото: стоп-кадры из видео Евгения Шестернина

Уроженец Новосибирска Митя Фомин посетил Дендропарк и высадил там дерево. Видео с певцом в своем телеграм-канале опубликовал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

− Что можно еще увидеть в Дендропарке? Как Митя Фомин высаживает дерево, − написал глава Минприроды НСО.

Митя Фомин отметил, что с детства был свидетелем того, как сибиряки вели здоровый образ жизни. Причем относились к этому со всей серьезностью.

− В знак этого сажаю символ здоровья и долголетия – еще пока маленький, но уже уверенный в себе сибирский кедр, − произнес исполнитель на камеру.

Митя Фомин родился в Новосибирске 17 января 1974 года. Свою музыкальную карьеру начал в составе группы Hi-Fi.

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