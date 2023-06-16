В Сибири бездомная собака вцепилась в лицо мальчику на детской площадке.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Бийске на 4-летнего ребенка напала бродячая собака. Произошел инцидент на детской площадке, когда малыш играл в песочнице. Об этом пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на главврача станции «Скорой помощи» Бийска Алексея Карнаухова.
Родные ребенка сразу обратились к медикам. Мальчика доставили в детскую стоматологию в состоянии средней степени тяжести.
- У мальчика рвано-укушенная рана лица, - рассказал главный врач ССМП Алексей Карнаухов.
После укуса животного врачи рекомендуют ставить вакцину против столбняка и бешенства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер