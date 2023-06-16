В Сибири бездомная собака вцепилась в лицо мальчику на детской площадке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бийске на 4-летнего ребенка напала бродячая собака. Произошел инцидент на детской площадке, когда малыш играл в песочнице. Об этом пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на главврача станции «Скорой помощи» Бийска Алексея Карнаухова.

Родные ребенка сразу обратились к медикам. Мальчика доставили в детскую стоматологию в состоянии средней степени тяжести.

- У мальчика рвано-укушенная рана лица, - рассказал главный врач ССМП Алексей Карнаухов.

После укуса животного врачи рекомендуют ставить вакцину против столбняка и бешенства.

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