«Ползают по дереву, как гусенички»: в Новосибирске спасли совят, у которых пропали родители

В Новосибирске спасли слётков ушастой совы, которые остались без родителей. Фото: ЦРДЖ.

В Центр реабилитации диких животных в Новосибирске поступили два совёнка. Их нашли на даче под Новосибирском. По словам волонтеров, слетки ушастой совы остались без родителей.

– Их нашли на даче. За ними наблюдали какое-то время. Заметили, что несколько дней к слёткам не прилетают родители, чтобы накормить их. Родители пропали. Птенцы пищали от голода беспрестанно. Поэтому волонтеры забили тревогу. Девушки, которые нашли их, сказали, что птенцы ползают по дереву, как гусенички, – рассказала КП-Новосибирск волонтер ЦРДЖ Алиса Богомолова, – в этой ситуации хорошо, что птенцов доставили в центр. Обычно слетков не стоит забирать от родителей, однако, если родители отсутствуют долгое время, птенцов нужно забирать.

В Центр совята поступили еще упитанные. Оказалось, что они поражены внутренними паразитами. Их пролечили и готовят к подсадке к приемным родителям.

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