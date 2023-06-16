Первый утиный выводок заметили новосибирцы на реке Тула. Фото: стоп-кадр.

Маму-утку с утятами заметила жительница микрорайона Бугринский в Новосибирске. Она сняла пернатых на видео.

– Увидела их вечером 15 июня на реке Тула, – рассказала КП-Новосибирск автор видео, Яна.

На кадрах утка, крякая, вела за собой малышей. Те еще не очень уверенно, но смело плыли по воде за мамой.

Напомним, уток новосибирцы встречают не только на воде. Ранее «Комсомолка» писала, что маму-утку, переводившую утят через проспект Дзержинского, заметили в Новосибирске

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber