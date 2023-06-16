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НовостиДом. Семья16 июня 2023 6:22

Первый утиный выводок заметили новосибирцы на реке Тула

Пернатых сняли на видео
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Первый утиный выводок заметили новосибирцы на реке Тула. Фото: стоп-кадр.

Первый утиный выводок заметили новосибирцы на реке Тула. Фото: стоп-кадр.

Маму-утку с утятами заметила жительница микрорайона Бугринский в Новосибирске. Она сняла пернатых на видео.

– Увидела их вечером 15 июня на реке Тула, – рассказала КП-Новосибирск автор видео, Яна.

На кадрах утка, крякая, вела за собой малышей. Те еще не очень уверенно, но смело плыли по воде за мамой.

Напомним, уток новосибирцы встречают не только на воде. Ранее «Комсомолка» писала, что маму-утку, переводившую утят через проспект Дзержинского, заметили в Новосибирске

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