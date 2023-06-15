«Мы все перенервничали»: у новосибирских девятиклассников пропали результаты ОГЭ по русскому языку

Результаты за ОГЭ по русскому языку оперативно перепроверяют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 15 июня, у новосибирских девятиклассников пропали результаты ОГЭ по русскому языку. Родители выпускников поделились с журналистом КП-Новосибирск, что изрядно перенервничали. И если до одних информацию о причинах сбоя довела администрация школы, то другие по-прежнему остаются в неведении.

– Я скоро поседею! – призналась мама одной из выпускниц новосибирской школы. – Мы только с родителями порадовались результатам по русскому языку: почти все дети сдали, в классе одна или две двойки. А потом они пропали! Причем массово, у всех. Нам сказали, что их будут перепроверять, мол, неправильно подсчитаны. Лучше бы математику перепроверили: в классе 31 ребенок написал ее на двойки.

Журналист КП-Новосибирск дозвонилась до отдела сопровождения государственной итоговой аттестации ГКУ НСО НИМРО, чтобы узнать, в чем причина сбоя.

– При публикации результатов ОГЭ по русскому языку от 6 июня 2023 года был выявлен технический сбой, – пояснил начальник отдела Богдан Никифоров. – Сбой именно в программном обеспечении, не человеческий фактор. Сейчас проводится повторная проверка результатов, после чего протоколы будут выданы образовательным организациям, муниципальным органам управления образованием, а также обновлены на электронном сервисе демонстрации результатов ГИА-9.

– В школьных чатах распространяют информацию, что результаты будут известны только 19 июня. При этом предупредили, что они могут измениться.

– Думаю, результаты в большинстве случаев не изменятся. Что касается сроков публикации, то, возможно, мы сможем это сделать уже сегодня-завтра. До понедельника держать информацию точно не будем.

– Что делать тем, кто не согласится с результатами?

– На апелляцию будет выделено два рабочих дня, независимо от того, когда выпускники ознакомились с результатами. Мы не будем ограничивать учеников и их родителей в этом праве.

На вопрос, будут ли пересматривать результаты ОГЭ по математике, Никифоров ответил, что они посчитаны правильно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber