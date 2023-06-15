В Заельцовском районе Новосибирска пьяная бабушка гоняет детей

Полиция начала проверку. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Заельцовском районе Новосибирска местные сообщают о пожилой женщине, которая якобы оскорбляет и гоняет детей в нетрезвом состоянии. Видео со старушкой появилось в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

— Заельцовский район, улица Победы. Женщина регулярно в нетрезвом состоянии, гоняет детей, оскорбляет, обливает водой, даже грабли в руки брала. Разговаривать с ней бесполезно, материт и взрослых, — рассказала подписчица паблика.

Бабушка гоняет детей. Фото: скрин из tg-канала.

В региональном МВД прокомментировали ситуацию. По данным полиции, сообщений в отдел не поступало. Сотрудники начали проверку.

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