Мэр Новосибирска Локоть поддержал идею делать уличную рекламу только на русском языке

Мэр поддержал идею с рекламой только на русском языке. Фото: Влад Комяков

В четверг, 16 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал идею использовать в уличной рекламе исключительно кириллицу. Политик высказался в прямом эфире «Радио России».

— Согласен абсолютно. Тем более, иностранные предприятия — большинство из них ушли уже, — рекламировать им здесь некого и нечего. Поэтому переходить нужно на русский язык, — заявил градоначальник.

Кроме этого, политик добавил, что в регионе уже приняты и действуют специальные правила — система запущена.

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