Сидела там без еды и воды: в Новосибирске из заброшенного погреба вызволили маленькую собачку

Спасатели помогли вызволить собаку из заброшенного погреба.

В Новосибирске спасатели помогли достать из подполья маленькую собачку, которая неделю просидела там без воды и еды. Как сообщили в МАСС, она попала под дом через вентиляцию в фундаменте.

- В службу МАСС жители дома по улице Горбаня, 11 обратились вчера в 10.35. Сначала они пытались достать собаку самостоятельно, но не смогли, - рассказали в ведомстве.

В квартире пришлось распиливать пол. Фото: службы МАСС.

Чтобы вызволить животное, спасателям пришлось распилить пол в одной из квартир дома. На месте выяснилось, что собака не могла выбраться из заброшенного погреба глубиной около 1,5 метров, который находился в отдалении. Радостные хозяева тут же напоили его водой.

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