По федеральному телеканалу показали, как новосибирский батальон «Вега» держит оборону

Новосибирские бойцы пресекают любые попытки атаковать рубежи ЛНР. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На федеральном канале «Россия 24» вышел телесюжет о новосибирском добровольческом отряде «Вега». Сибиряки держат оборону против националистов на упреждение — огонь не утихает.

Когда операторы беспилотников «Веги» находят позиции недруга, штурмовой отряд на БМП-3 движется вперед — отбить желание продвигаться дальше. Такие вылазки проводят быстро — уже через 15 минут противник поймет, где наши бойцы — станет опасно. Поэтому атаки оперативные и дерзкие, потом — отход.

Главная задача новосибирских бойцов — держать оборону на западе ЛНР. В этом им так же помогает авиация ЦВО, которая поддерживает ребят с воздуха. Военкоры показали, как боевой вертолет низко пикирует над полями, пресекая любые попытки прорыва штурмовиков ВСУ.

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