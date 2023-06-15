В Новосибирске коллективу театра «Глобус» представили нового главного режиссера

У Константина богатый театральный опыт. Фото: пресс-служба театра «Глобус»

Коллективу молодежного театра «Глобус» представили нового главного режиссера. Эту должность занял Константин Яковлев. Мероприятие прошло в четверг, 15 июня.

В 2005 году Константин окончил Новосибирское государственное театральное училище. Освоил специальность «Актер театра драмы и кино». В 2012 году выпустился из Российского университета театрального искусства – ГИТИС, окончив учебное заведение по специальности «Режиссер музыкального театра».

В 2013 году Константин Яковлев стал главным режиссером Алтайского государственного музыкального театра. Там он проработал до 2021 года. За этот период деятель культуры поставил более 80 спектаклей известных отечественных и зарубежных авторов.

− В 2020 году мюзикл «Капитанская дочка» был номинирован сразу в 10 номинациях, в том числе за работу режиссера, на Национальную театральную премию «Золотая Маска». В этом же году Константин Яковлев был награжден Благодарностью министра культуры Российской Федерации. Спектакли режиссера принимали участие в международных и всероссийских фестивалях, − отметили в пресс-службе «Глобуса».

В 2019 году начал сотрудничать с Пермским театром юного зрителя в качестве режиссера-постановщика. В апреле 2021 года стал режиссером, в октябре 2021-го занял должность художественного руководителя театра.

В ходе встречи с коллективом «Глобуса» Константин Яковлев обозначил основные направления работы. Так, в планах создать молодежную студию при театре, а также провести реформу в студии пластики и вокальной студии.

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