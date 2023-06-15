Чугунные перила Октябрьского моста в Новосибирске восстановят в первозданном виде

На ремонт Октябрьского моста уйдет более 2,2 миллиарда рублей. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске полным ходом идет ремонт Октябрьского моста. В настоящее время рабочие занимаются усилением тротуарной части. В июле подрядчик начнет устанавливать литые чугунные ограждения. Перила будут точно такими же, как в первоначальном проекте моста. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход работ.

По словам градоначальника, в 2023 году ремонт проводится на десяти мостовых переходах. Глава Новосибирска назвал это количество рекордным.

− К его ремонту мы приступили в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как и обещали, во время работ движение транспорта не перекрывается. Это очень важный момент, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэр отметил, что в планах на этот год – отремонтировать пешеходные зоны с обеих сторон, а также заменить чугунное ограждение. Перила находятся в аварийном состоянии и не могут дальше эксплуатироваться. Их изготовят по тем же эскизам, что и оригинальное ограждение, на том же самом заводе.

В 2024 году подрядчик отремонтирует проезжую часть моста. Рабочие полностью вскроют ее, чтобы восстановить гидроизоляционный слой.

Во время проведения работ особое внимание уделяется контролю качества и организации ремонта. Градоначальник поручил следить за безопасностью на объекте − максимально ограничить доступ пешеходов в зону ремонта.

Напомним, ремонт моста начался в 2022 году. Работы проводит компания «СпецТрансСтрой». Финансирование идет из федерального (95,6 %) и городского бюджетов (3,5 %), а также из бюджета Новосибирской области (0,9 %). Срок завершения работ согласно муниципальному контакту – декабрь 2024 года.

Заместитель главного инженера по искусственным сооружениям ООО «СпецТрансСтрой» Олег Тарков отметил, что в этом году рабочие выполняют трудоемкую задачу, а именно усиливают тротуарную консоль. Строители наращивают плиту под пешеходной частью моста как по ширине, так и по толщине.

На ремонт Октябрьского моста уйдет более 2,2 миллиарда рублей. В прошлом году освоили 500 миллионов, в этом потратят 750 миллионов, в 2024-том – один миллиард рублей.

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