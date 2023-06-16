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НовостиОбщество16 июня 2023 0:00

Тепло и дождь будут в Новосибирске под конец рабочей недели

16 июня в Новосибирске будет +25 градусов и дождь
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске сегодня может пройти дождь.

В Новосибирске сегодня может пройти дождь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирск возвращается жара, но в ближайшие дни дожди не обойдут нас стороной. В ночь на пятницу, 16 июня, ночью придет прохлада +12…+14 градусов, в днем воздух прогреется до +23…+25.

Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах небольшой дождь, гроза. Западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +10…+15 градусов, местами похолодание до +4…+9. Днем +22…+27. В отдельных районах пройдут небольшие дожди с грозами, при грозах местами умеренные дожди.

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