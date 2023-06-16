Тепло и дождь будут в Новосибирске под конец рабочей недели

В Новосибирске сегодня может пройти дождь. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирск возвращается жара, но в ближайшие дни дожди не обойдут нас стороной. В ночь на пятницу, 16 июня, ночью придет прохлада +12…+14 градусов, в днем воздух прогреется до +23…+25.

— Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах небольшой дождь, гроза. Западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +10…+15 градусов, местами похолодание до +4…+9. Днем +22…+27. В отдельных районах пройдут небольшие дожди с грозами, при грозах местами умеренные дожди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер