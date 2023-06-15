В Новосибирске на Станционной произошло массовое ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 15 июня, на Станционной произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись фура, внедорожник BMW X3 и седан Kia Rio.

− Около выставочного комплекса в сторону города столкнулись водители нескольких автомобилей, − сообщили в группе «АСТ-54».

Свободной осталась только одна полоса. На участке образовалась пробка из машин, которые пытаются объехать препятствие.

Машины столкнулись около выставочного комплекса в сторону города. Фото: скриншот из группы АСТ-54

На месте ДТП заметили реанимобиль. Информации о пострадавших не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber