Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2023 3:53

В Новосибирске на Станционной произошло массовое ДТП

На участке собралась пробка
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске на Станционной произошло массовое ДТП.

В Новосибирске на Станционной произошло массовое ДТП.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 15 июня, на Станционной произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись фура, внедорожник BMW X3 и седан Kia Rio.

− Около выставочного комплекса в сторону города столкнулись водители нескольких автомобилей, − сообщили в группе «АСТ-54».

Свободной осталась только одна полоса. На участке образовалась пробка из машин, которые пытаются объехать препятствие.

Машины столкнулись около выставочного комплекса в сторону города. Фото: скриншот из группы АСТ-54

Машины столкнулись около выставочного комплекса в сторону города. Фото: скриншот из группы АСТ-54

На месте ДТП заметили реанимобиль. Информации о пострадавших не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber