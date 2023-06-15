В Новосибирске на Станционной произошло массовое ДТП.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В четверг, 15 июня, на Станционной произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись фура, внедорожник BMW X3 и седан Kia Rio.
− Около выставочного комплекса в сторону города столкнулись водители нескольких автомобилей, − сообщили в группе «АСТ-54».
Свободной осталась только одна полоса. На участке образовалась пробка из машин, которые пытаются объехать препятствие.
Машины столкнулись около выставочного комплекса в сторону города. Фото: скриншот из группы АСТ-54
На месте ДТП заметили реанимобиль. Информации о пострадавших не поступало.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер