Вечером 14 июня по площади Труда в Новосибирске перестанут ходить троллейбусы

Троллейбусы №3, 7 и 24 будут работать 14 июня только до 23 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 14 июня часть новосибирских троллейбусов, что ходят через площадь Труда, изменят свой маршрут. По новым улицам их пустят с 23 часов, сообщили в городской администрации.

– Это связано с проведением ООО «ПФ «ВИС» работ по сооружению транспортной развязки с путепроводами на площади Труда и улице Широкой – в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской», – указано в сообщении.

Как стало известно, с 23 часов и до окончания рабочей смены троллейбус №4 будет ходить по следующему маршруту: конечная остановка «Затулинский ж/м» – Зорге – Громова – Зорге – Сибиряков-Гвардейцев – Покрышкина – Титова - площадь Станиславского – Титова – Покрышкина – Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Громова – Зорге – «Затулинский ж/м».

А троллейбусы №3, 7 и 24 будут работать 14 июня только до 23 часов.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber