«Кошка сразу погибла»: в Омске компания новосибирцев обстреляла окна жилого дома

Новосибирцы стреляли по окнам жилой квартиры. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске компания новосибирцев стреляла из пневматического пистолета по окнам жилой квартиры. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

- Сообщение в полицию, что неизвестные стреляют по окнам жилого дом по улице Стачечной, поступило 12 июня, - сообщили в пресс-службе. - В результате неправомерных действий пострадала кошка, которая в этот момент сидела на лоджии одной из квартир. Животное погибло.

Полицейским удалось задержать мужчин по горячим следам. Ими оказались четверо жителей Новосибирска от 21 до 25 лет, которые в мае приехали в Омск поработать. Жили парни на съемной квартире, которая находилась в доме напротив.

Вечером 12 июня они выпили, а потом вышли во двор, где 25-летний новосибирец на спор со знакомым сначала выстрелил в кошку, а потом «в воздух».

- Пневматический пистолет «Glock» изъят сотрудниками полиции для проведения исследования, тело погибшего животного направлено на судебную ветеринарно-биологическую экспертизу, - уточнили в полиции. Для выяснения всех обстоятельств случившегося проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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