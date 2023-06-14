В Новосибирской области подросток лишился жилья по вине экс-главы отдела опеки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области на экс-начальника начальник отдела опеки и попечительства администрации Карасукского района возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. По ее вине, сообщает СК, несовершеннолетний лишился единственного жилья.

– Следствие установило, что бывший начальник отдела опеки и попечительства администрации Карасукского района используя свое служебное положение, выдала одному из опекунов разрешение на продажу жилого несовершеннолетнего с одновременным приобретением благоустроенной квартиры в его собственность. Вырученные с продажи недвижимости деньги законный представитель в короткий промежуток потратила на себя, – сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Из-за действий экс-начальника опеки 17-летний парень лишился единственного жилья, стоимость которого составляла примерно 3 млн рублей.

Опекуну подростка уже вынесли обвинительных приговор, признав виновной в мошенничестве в отношении парня.

Следователи проводят комплекс мер, направленный на установление всех обстоятельства дела. В СК также устанавливают всех причастных к преступлению.

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