Новосибирцу продали печенье с плесенью в кондитерской

Житель Новосибирска купил печенье в одной из кондитерских на Ватутина и обнаружил внутри плесень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Новосибирска купил печенье в одной из кондитерских на Ватутина и обнаружил внутри плесень. Свой негативный отзыв мужчина опубликовал на «Флампе».

Сибиряк поставил магазину одну звезду, сопроводив отзыв фотографиями кондитерского изделия. На снимке видно, что начинка покрылась серо-зеленой плесенью.

Начинка покрылась серо-зеленой плесенью. Фото: скриншот с сайта / Фламп

− Вот такое печенье с плесенью продают в этом магазине, − написал местный житель.

Он добавил, что деньги за некачественный товар ему вернули. Однако неприятный осадок все равно остался.

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