Новосибирцу продали печенье с плесенью в кондитерской

Житель Новосибирска купил печенье в одной из кондитерских на Ватутина и обнаружил внутри плесень.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Житель Новосибирска купил печенье в одной из кондитерских на Ватутина и обнаружил внутри плесень. Свой негативный отзыв мужчина опубликовал на «Флампе».
Сибиряк поставил магазину одну звезду, сопроводив отзыв фотографиями кондитерского изделия. На снимке видно, что начинка покрылась серо-зеленой плесенью.
Начинка покрылась серо-зеленой плесенью. Фото: скриншот с сайта / Фламп
− Вот такое печенье с плесенью продают в этом магазине, − написал местный житель.
Он добавил, что деньги за некачественный товар ему вернули. Однако неприятный осадок все равно остался.
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